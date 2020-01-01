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صحيفة أمريكية : ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر

السبت 08 أغسطس 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية : ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر


وكالات

كشفت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية أن السعودية اقترحت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقوم بغزو دولة قطر، بعد فرض حصار عليها في يونيو سنة 2017.

وقالت الصحيفة في تقرير تناولت فيه الأزمات التي تعيشها منطقة الشرق، والأزمة الخليجية، إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اقترح في اتصال هاتفي على الرئيس دونالد ترامب في السادس من يونيو 2017 غزو قطر وذلك بعد يوم من فرض حصار ضدها، مضيفة أن ترامب رفض هذا المقترح بشدة.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن طلبت بعد ذلك من الكويت القيام بوساطة بهدف حل الصراع داخل حدود مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: صحيفة فورين بوليسي

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