  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ستيرلينج: مانشستر سيتي كان رائعًا أمام ريال مدريد

السبت 08 أغسطس 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستيرلينج: مانشستر سيتي كان رائعًا أمام ريال مدريد


وكالات / سما /

يرى رحيم ستيرلينج، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن السيتيزنز كان رائعًا في مواجهة ريال مدريد، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي تأهل إلى دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على نظيره ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، مساء اليوم الجمعة على ملعب الاتحاد.

وقال ستيرلينج في تصريحات بعد المباراة نقلتها شبكة “بي بي سي”: ” الطاقة والعاطفة، إنها مسابقة نريد أن نؤدي فيها بشكل جيد، إذا لعبنا بطريقتنا، سوف تأتي النتائج”.

أخبار متعلقة

وأضاف: “نحن نعلم كم هم جيدون ونعلم كم نحن جيدون، والفرق هو من سيجري أكثر، وأعتقد أننا كنا بارعين اليوم”.

وتابع جناح السيتيزنز حديثه قائلًا: “أردنا أن نكون على صواب ومن الضغط الذي قمنا به سجلنا هدفين، إنه إنجاز رائع (تسجيل 100 هدف مع الفريق)، آمل أن يتبعه الكثير”.

جدير بالذكر أن مان سيتي كان قد فاز في مواجهة الذهاب على الميرنجي بهدفين مقابل هدف وحيد أيضًا، وسيلتقي الفريق السماوي مع ليون الفرنسي في دور الثامنية، بعدما أقصى الأخير نظيره يوفنتوس الإيطالي.

#رحيم ستيرلينج #مانشستر سيتي #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا #زيدان #فاران

الأكثر قراءة اليوم

فيديو... ملخص اهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

المبعوث الأميركي الأسبق لعملية السلام: خطة ترامب غير منصفة للفلسطينيين.. ولهذا نتنياهو لم ينفذ الضم!

محلل عسكري اسرائيلي يعلق على خطاب زعيم حزب الله: "لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة"

من اصول لبنانية الملياردير كارلوس سليم يتعهد بإعادة بناء مرفأ بيروت

رئيس البرلمان المصري يعلق على إرسال الجيش للخارج و"تعنت" إثيوبيا...

الأخبار الرئيسية

غزة : "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟

صحيفة: فصائل غزة تبلغ الوسطاء بان لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار

الصحة : وفاة مواطنة من مخيم الفوار بفيروس كورونا

الطلاب يعودون لمدارسهم مجددًا في غزة ضمن إجراءات جديدة بسبب الكورونا

4 وفيّات جديدة و220 إصابة بكورونا في القدس المحتلة