ستيرلينج: مانشستر سيتي كان رائعًا أمام ريال مدريد

وكالات / سما /

يرى رحيم ستيرلينج، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن السيتيزنز كان رائعًا في مواجهة ريال مدريد، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي تأهل إلى دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على نظيره ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، مساء اليوم الجمعة على ملعب الاتحاد.

وقال ستيرلينج في تصريحات بعد المباراة نقلتها شبكة “بي بي سي”: ” الطاقة والعاطفة، إنها مسابقة نريد أن نؤدي فيها بشكل جيد، إذا لعبنا بطريقتنا، سوف تأتي النتائج”.

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وأضاف: “نحن نعلم كم هم جيدون ونعلم كم نحن جيدون، والفرق هو من سيجري أكثر، وأعتقد أننا كنا بارعين اليوم”.

وتابع جناح السيتيزنز حديثه قائلًا: “أردنا أن نكون على صواب ومن الضغط الذي قمنا به سجلنا هدفين، إنه إنجاز رائع (تسجيل 100 هدف مع الفريق)، آمل أن يتبعه الكثير”.

جدير بالذكر أن مان سيتي كان قد فاز في مواجهة الذهاب على الميرنجي بهدفين مقابل هدف وحيد أيضًا، وسيلتقي الفريق السماوي مع ليون الفرنسي في دور الثامنية، بعدما أقصى الأخير نظيره يوفنتوس الإيطالي.