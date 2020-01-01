جوارديولا يكشف سر اجتماعه وتفاصيل حديثه مع زيدان بعد المباراة

وكالات / سما /

التقطت الكاميرات المدربان بيب جوارديولا وزين الدين زيدان وهما في حديث ثنائي شيق عقب انتهاء مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد أمس في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي علق عليه المدرب الإسباني.

سقط ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مرة أخرى أمام مانشستر سيتي وهذه المرة على ملعب الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكرر ريال مدريد سقوطه أمام مانشستر سيتي بنفس النتيجة التي خسر بها لقاء الذهاب منذ عدة أشهر على ملعب سانتياجو برنابيو ليودع الفريق رسمياً بطولة دوري أبطال من الدور ثمن النهائي.

وتحدث بيب جوارديولا قائلاً:” نعم تحدثت مع زيدان، لقد هنأته بالفوز بالدوري الإسباني، أيضاً احببت الاطمئنان على عائلته”.

وتابع بيب جوارديولا حديثه قائلاً:” آمل أننا نستطيع المقابلة على العشاء في أقرب وقت من أجل الحديث عن أمور كثيرة أخرى”.