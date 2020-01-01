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حالتان تُهددان استكمال دوري الأبطال هذا الموسم

السبت 08 أغسطس 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالتان تُهددان استكمال دوري الأبطال هذا الموسم


وكالات / سما /

عادت عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران، مساء أمس الجمعة، بمواجهتين من العيار الثقيل ضمن ثمن النهائي، الأولى تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، والثانية سيتواجه فيها يوفنتوس بليون الفرنسي ، الذي تأهل فيها السيتي وليون على حساب العملاقين ريال مدريد ويوفنتوس .

وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن بعد استكمال مباريات الدور ثمن النهائي، على أن تُلعب بقية الأدوار في البرتغال خلال الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مباريات دوري الأبطال ستستمر بشكل طبيعي حتى في حال ظهور حالات كورونا بأي فريق، ما لم تتدخل سلطات الدول وتأمر بحجر الفريق بأكمله، أو في حال عدم توفر 13 لاعباً على الأقل جاهزين للعب ومن بينهم الحارس.

وقد يتم السماح في أضيق الحالات للفرق بتسجيل لاعبين جدد في دوري الأبطال لم يكن مسموحاً لهم من قبل بسبب هذه الظروف الاستثنائية، ولكن في حالة إعادة جدولة المباريات ومن ثم تمت العرقلة مجدداً ولم يعد بوسع الفريق اللعب في الأوقات المحددة فسيُعتبر خاسراً بنتيجة 3/0.

وتقام باقي مباريات الدور ثمن النهائي غداً السبت، حيث يستضيف برشلونة نظيره نابولي، بينما يستقبل بايرن ميونخ خصمه تشيلسي، على أن تسافر الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي، إلى مدينة لشبونة البرتغالية.

#ريال مدريد #دوري الأبطال #دوري أبطال أوروبا

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