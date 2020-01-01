رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد المواطنة داليا سمودي (23 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الجمعة، في منطقة الجابريات بمدينة جنين.

كما تناولت في عناوينها تأكيد رفض الرئيس محمود عباس للإملاءات التي تحاول الانتقاص من حقوق شعبنا، والتمسك بالشرعية الدولية كأساس لتحقيق السلام والاستقرار. إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1126 حالة تعاف جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

فرق الإنقاذ الفلسطينية.. عرق جبينهم كتب على أرض لبنان معنى الانسانية.. المسعفون الفلسطينيون ركضوا باتجاه المباني كأن أطفالهم هناك

استقبل وفدا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.. الرئيس يشدد على رفض الإملاءات التي تحاول الانتقاص من حقوق شعبنا

تسجيل وفاة بـ "كورونا" بصفوف جاليتنا في ليبيا

الاحتلال أخطر بوقف البناء في منزلين قرب بيت لحم ونصب بوابة على أراضي دير كريمزان في بيت جالا ومستوطنون أغلقوا شارع حوارة الرئيسي.. استشهاد المواطنة داليا أحمد سمودي في جنين وإصابات في كفر قدوم وترمسعيا وحارس

وفاتان و514 إصابة بـ "كورونا" و1126 حالة تعاف

الصحة الروسية: اللقاح الأولي ضد "كورونا" سيكون للأطباء وكبار السن

"نحن قريبون للغاية من الوصول إلى مرحلة نزاع مستمر لعقود قادمة".. إنديك: "صفقة القرن" غير منصفة ومخططات الضم تقوض حل الدولتين

نتنياهو يسعى لتأسيس حزب يرأسه أحد مقربيه لدعم بقائه بالحكم.. أزمة عميقة بين الليكود و"أزرق- أبيض" وانتخابات مبكرة تلوح بالأفق

عون: يجب إعادة النظر بالنظام القائم في لبنان الذي يعيق تحقيق إصلاحات

أبو الغيط في بيروت اليوم

تضامنا مع الشعب اللبناني .. أضاءوا الشموع على بلاط كنيسة المهد

رائدات في الميدان برصانة الفروسية وشموخ الهامات.. تلبية لنداء الوطن

"الأيام":

استشهاد أم شابة برصاص جنود الاحتلال في جنين وهي تعد "الرضعة" لطفلها فجرًا

وفاة مواطنين وتسجيل 514 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1126 حالة تعاف

حالة وفاة و12 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات

٤ حالات وفاة و٢٢٠ إصابة بفيروس كورونا في القدس الشرقية

بولتون يقر بتضاؤل فرص وامكانية تنفيذ "صفقة القرن"

إطلاق دفعات من البالونات الحارقة والمتفجرة من شرق قطاع غزة، وتوتر على طول الحدود

وفاة ثلاثة شبان غرقا في بحري رفح ونتانيا

نتنياهو يسعى لتأسيس حزب يترأسه أحد مقربيه لدعم بقائه بالحكم

الرئيس الإسرائيلي يخطط ليكون رئيسًا للوزراء

"القدس":

استشهاد مواطنة من جنين وإصابة العشرات بكفر قدوم وترمسعيا وسلفيت

بولتون: "صفقة القرن" عقيمة.. ولا يمكن لإسرائيل الاعتماد على الرئيس ترمب

وفاتان و514 إصابة جديدة بكورونا

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة قرب جبل الشيخ

مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

عون: لا تدويل للأزمة والمطالبة بتحقيق دولي هدفها تضييع الحقيقة

هدم ذاتي في جبل المكبر وإخطارات بوقف البناء ببيت لحم

إنديك: "صفقة القرن" غير منصفة ومخططات الضم تقوض حل الدولتين

الصحة الروسية اللقاح الأولي ضد كورونا سيكون للأطباء وكبار السن

خطيب الأقصى: الخلافات وسفك الدماء تغري العدو وتحرفنا عن بوصلتنا