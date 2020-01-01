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أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق غزة

السبت 08 أغسطس 2020 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق غزة


وكالات / سما /

لا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم السبت، تشهد انخفاضاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

أسعار اللحوم الطازجة:

لحم عجل: 36 شيكل

لحم عجل بتلو: 40 شيكل

لحم ضاني: 50 شيكل

أسعار الدجاج: 

دجاج حي: 1ك = 7.5 – 8 شيكل

صدر: 1ك = 18 شيكل

شيش: 1ك = 18 شيكل

ستيك: 1ك = 19 شيكل

فخذ: 1ك = 10 شيكل

دبوس: 1ك = 12 شيكل

جناح: 1ك = 8 شيكل

كبدة: 1ك = 13 شيكل

أسعار الحبش: 

حبش حي: 1ك = 9 شيكل

صدر: 1ك = 15 شيكل

فخذ بظهر: 1ك = 9 شيكل

فخذ بدون ظهر: 1ك = 12 شيكل

جناح: 1ك = 7 شيكل

#الدجاج #أسعار الدجاج

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