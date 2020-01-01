أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق غزة

وكالات / سما /
لا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم السبت، تشهد انخفاضاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.
أسعار اللحوم الطازجة:
لحم عجل: 36 شيكل
لحم عجل بتلو: 40 شيكل
لحم ضاني: 50 شيكل
أسعار الدجاج:
دجاج حي: 1ك = 7.5 – 8 شيكل
صدر: 1ك = 18 شيكل
شيش: 1ك = 18 شيكل
ستيك: 1ك = 19 شيكل
فخذ: 1ك = 10 شيكل
دبوس: 1ك = 12 شيكل
جناح: 1ك = 8 شيكل
كبدة: 1ك = 13 شيكل
أسعار الحبش:
حبش حي: 1ك = 9 شيكل
صدر: 1ك = 15 شيكل
فخذ بظهر: 1ك = 9 شيكل
فخذ بدون ظهر: 1ك = 12 شيكل
جناح: 1ك = 7 شيكل