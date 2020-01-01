أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق غزة

وكالات / سما /

لا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم السبت، تشهد انخفاضاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

أسعار اللحوم الطازجة:

لحم عجل: 36 شيكل

لحم عجل بتلو: 40 شيكل

لحم ضاني: 50 شيكل

أسعار الدجاج:

دجاج حي: 1ك = 7.5 – 8 شيكل

صدر: 1ك = 18 شيكل

شيش: 1ك = 18 شيكل

ستيك: 1ك = 19 شيكل

فخذ: 1ك = 10 شيكل

دبوس: 1ك = 12 شيكل

جناح: 1ك = 8 شيكل

كبدة: 1ك = 13 شيكل

أسعار الحبش:

حبش حي: 1ك = 9 شيكل

صدر: 1ك = 15 شيكل

فخذ بظهر: 1ك = 9 شيكل

فخذ بدون ظهر: 1ك = 12 شيكل

جناح: 1ك = 7 شيكل