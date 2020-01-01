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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

السبت 08 أغسطس 2020 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات: 

كوسا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 7 – 8 ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

بندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 1 ك = 1 شيكل

خيار بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بصل:  8 – 10 ك = 10 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 5.5 شيكل

بامية بلدية: 6 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 2.5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فليفلة: 1 ك = 3 شيكل

ليمون: 1 ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

رمان حامض: 3 شيكل

قرع: 1ك = 2 شيكل

بنجر: 1ك = 6 شيكل

زهرة: 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

أسعار الفواكه:

بلح أصفر: 1ك = 9 – 10 شيكل

مانجا شيلي: 1ك = 5 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل

مانجا: 3ك = 10 شيكل

عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 1ك = 5 شيكل

خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل

تفاح: 1ك = 4 – 5 شيكل

ذرة: 8 كوز = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

   

#الخضروات

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