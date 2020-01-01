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شركة أميركية تتيح تتبع مئات ملايين الهواتف بالعالم

السبت 08 أغسطس 2020 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة أميركية تتيح تتبع مئات ملايين الهواتف بالعالم


واشنطن / وكالات /

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) بأن شركة أميركية صغيرة تربطها علاقات بمجتمعات الدفاع والاستخبارات الأميركية ضمّنت برامجها في العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسمح لها بتتبع تحركات مئات الملايين من الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لمقابلات ووثائق قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها.

ونسبت الصحيفة إلى شركة "Anomaly Six LLC"، التي يقع مقرها في ولاية فرجينيا، القول إنها قادرة على استخلاص بيانات الموقع من أكثر من 500 تطبيق للهاتف المحمول، إما عبر مجموعة تطوير برامج خاصة بها، وإما عبر برمجيات مضمنة مباشرة في بعض التطبيقات بشكل يسمح للشركة بالحصول على موقع الهاتف، إذا سمح المستهلكون للتطبيق الذي يحتوي على البرنامج بالوصول إلى إحداثيات للهاتف.

ووفقا لوول ستريت جورنال، فإن الشركة التي أسسها جنديان سابقان لديهما خلفية في مجال الاستخبارات، تعمل مقاولا لتوفير منتجات بيانات المواقع على مستوى العالم لفروع الحكومة الأميركية وعملاء القطاع الخاص.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إنها تحظر بيع بيانات حركة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة لعملاء غير حكوميين من القطاع الخاص.

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