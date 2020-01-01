  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو هولي: اللاجئون ولجانهم الشعبية يقفون الى جانب الشعب اللبناني الشقيق

السبت 08 أغسطس 2020 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي: اللاجئون ولجانهم الشعبية يقفون الى جانب الشعب اللبناني الشقيق


غزة / سما/

عبرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عن وقوفها وتضامنها مع لبنان حكومة وشعباً في المصاب الجلل الذي اصابه جراء الانفجار المؤلم الذي وقع  يوم امس  الثلاثاء بميناء بيروت والذي أودى بحياة عشرات المواطنين وآلاف الجرحى وما رافقه من خسائر مادية كبيرة طالت ممتلكات المواطنين.

واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي خلال رسالة تضامنية بعث بها مساء اليوم الى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة ان اللاجئين الفلسطينيين ولجانها الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان تقف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق في محنته التي المت به جراء الانفجار الذي اصاب ميناء بيروت .

وقال: " بالرغم من هول الفاجعة وعمقها فلن تنل من عضد الشعب اللبناني الذي سيتخطى هذه المحنة وسيخرج منها اكثر قوة كما عهدناه مندفعا نحو عملية البناء والاعمار والازدهار ".

واكد في رسالته على عمق الروابط الاخوية والعلاقات التاريخية ووحدة الدم بين الشعبين الفلسطيني واللبناني لافتا في رسالته الى ان دائرته اوعزت للجان الشعبية في لبنان الى تقديم يد المعونة والمساعدة وفق امكاناتها للأشقاء في لبنان والمساهمة في حملات التبرع بالدم والتكافل مع ذوي الضحايا والمصابين .

وتقدم د. ابو هولي  من خلال رسالته  بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني في ضحايا  حادث الانفجار داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

الأكثر قراءة اليوم

فيديو... ملخص اهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

غانتس يهدد غزة وهذا ما قاله ..

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

المبعوث الأميركي الأسبق لعملية السلام: خطة ترامب غير منصفة للفلسطينيين.. ولهذا نتنياهو لم ينفذ الضم!

محلل عسكري اسرائيلي يعلق على خطاب زعيم حزب الله: "لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة"

رئيس البرلمان المصري يعلق على إرسال الجيش للخارج و"تعنت" إثيوبيا...

الأخبار الرئيسية

الطلاب يعودون لمدارسهم مجددًا في غزة ضمن إجراءات جديدة بسبب الكورونا

4 وفيّات جديدة و220 إصابة بكورونا في القدس المحتلة

محلل عسكري اسرائيلي يعلق على خطاب زعيم حزب الله: "لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة"

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

غانتس

معاريف: هل سيكشف غانتس أكاذيب نتنياهو ويحسم أمره في مسألة الميزانية؟