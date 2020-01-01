ابو هولي: اللاجئون ولجانهم الشعبية يقفون الى جانب الشعب اللبناني الشقيق

غزة / سما/

عبرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عن وقوفها وتضامنها مع لبنان حكومة وشعباً في المصاب الجلل الذي اصابه جراء الانفجار المؤلم الذي وقع يوم امس الثلاثاء بميناء بيروت والذي أودى بحياة عشرات المواطنين وآلاف الجرحى وما رافقه من خسائر مادية كبيرة طالت ممتلكات المواطنين.

واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي خلال رسالة تضامنية بعث بها مساء اليوم الى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة ان اللاجئين الفلسطينيين ولجانها الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان تقف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق في محنته التي المت به جراء الانفجار الذي اصاب ميناء بيروت .

وقال: " بالرغم من هول الفاجعة وعمقها فلن تنل من عضد الشعب اللبناني الذي سيتخطى هذه المحنة وسيخرج منها اكثر قوة كما عهدناه مندفعا نحو عملية البناء والاعمار والازدهار ".

واكد في رسالته على عمق الروابط الاخوية والعلاقات التاريخية ووحدة الدم بين الشعبين الفلسطيني واللبناني لافتا في رسالته الى ان دائرته اوعزت للجان الشعبية في لبنان الى تقديم يد المعونة والمساعدة وفق امكاناتها للأشقاء في لبنان والمساهمة في حملات التبرع بالدم والتكافل مع ذوي الضحايا والمصابين .

وتقدم د. ابو هولي من خلال رسالته بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني في ضحايا حادث الانفجار داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".