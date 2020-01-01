الطلاب يعودون لمدارسهم مجددًا في غزة ضمن إجراءات جديدة بسبب الكورونا

غزة / سما/

افتتحت الأونروا صباح هذا اليوم جميع مدارسها في قطاع غزة، حيث استقبلت 285,768 من طلاب لاجئي فلسطين في 277 مدرسة، بما فيهم 32,083 طالب جديد في الصف الأول الابتدائي. سيتم تخصيص الـ 4 أسابيع الأولى للتعليم الاستدراكي، وذلك لاعادة تنشيط الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية وكذلك استدراك ما فاتهم من مهارات نتيجة لتوقفهم عن الدراسة بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة كوفيد 19.

و قال ماتياس شمالي، مدير شؤون الأونروا في غزة."بعد أشهر من التزام الأطفال في المنزل ومحاولة التعلم على أفضل وجه ممكن من هناك، يسعدني أن أرحب بهم مرة أخرى في مدارس الأونروا اليوم. أنا متأكد من أن الأطفال سيكونوا سعداء للقاء أصدقائهم مجددا، وكذلك سيكونوا متحمسين للعودة إلى التعلم في الفصل الدراسي مرة أخرى".

وضمن مجهودات الوكالة لتوفير بيئة آمنة وخالية من الأمراض، وبعد التشاور مع برنامج الصحة في الأونروا، والإطلاع على البروتوكلات الوقائية المعمول بها دوليا، قام برنامج التعليم بمجموعة من الإجراءات الوقائية من ضمنها توفير جميع المواد اللازمة لتعقيم وتطهير المدارس، وتدريب أذنة المدارس على كيفية استخدام المعقمات والمطهرات بفاعلية، حيث تم تعقيم جميع المدارس دون استثناء استعداداً لاستقبال الطلاب. تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير بيئة سليمة وصحية لجميع الطلاب في مدارس الأونروا.

بالإضافة لذلك، فإنه سيتم في المرحلة الحالية إلغاء الطابور الصباحي واستبدال الاستراحة في ساحة المدرسة بين الحصص باستراحة داخل الفصول الدراسية، تتخللها بعض الأنشطة الترفيهية، مع ضمان تنظيم خروج الأطفال لدورات المياه دون ازدحام أو تدافع. وتبدأ الفترة المسائية بعد ساعة ونصف من انتهاء الفترة الصباحية وذلك للقيام بتعقيم المدراس بين الفترتين. كما تم إلغاء المقاصف في الفترة الحالية لذى يرجى من الطلاب جلب الطعام الخاص بهم و قارورة المياه من المنزل. كما ترجو الأونروا من أهالي الطلاب عدم التجمهر عند احضار أبناءهم الى المدرسة وكذلك تجنب ارسالهم الى المدرسة في حال ملاحظة أي أعراض مرضية عليهم. وستتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل اسبوعي للتقييم والمتابعة وعمل التحسينات اللازمة.

وأضاف السيد شمالي."أود هنا أن أشكر جميع المعلمين والموظفين في برنامج التعليم الذين عملوا بجد خلال الظروف المتغيرة وأظهروا مرة أخرى التزامهم الحقيقي تجاه طلابهم والجيل القادم، وأتطلع إلى لقاء الأطفال في مدارسنا خلال هذا الأسبوع و أتمنى لهم شخصياً عامًا ناجحًا للغاية "

ومن أجل عودة سلسة للطلاب وبهدف إعادة تنشيطهم ودمجهم في العملية التعليمية بعد 5 أشهر من التوقف، قامت الاونروا بتوظيف عدد من المعلمين الجدد بنظام المياومة وطباعة مواد استدراكية للطلاب.

وجدير بالذكر أنه قد تم تجهيز المدراس بجميع المستلتزمات اللازمة لبداية سلسة للعام الدراسي، كما سيتم توزيع قرطاسية على الطلاب من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي. ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع ممول محدد لهذه الفئة من الطلاب.