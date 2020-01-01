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من اصول لبنانية الملياردير كارلوس سليم يتعهد بإعادة بناء مرفأ بيروت

السبت 08 أغسطس 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من اصول لبنانية الملياردير كارلوس سليم يتعهد بإعادة بناء مرفأ بيروت


مكسيكو/ وكالات/

كشفت محطة إذاعية مكسيكية أن الملياردير المكسيكي من أصول لبنانية، كارلوس سليم، سيساعد في إعادة بناء مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي دمره قبل أيام.

وفي مقابلة مع محطة Noticias MVS، قال رئيس المركز اللبناني في المكسيك، أمين كرم، إن جمع التبرعات من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة، بدأ قبل انفجار مرفأ بيروت المأساوي ولا يزال هذا العمل مستمرا.

وأضاف أن المركز يخوض حملة من أجل إرسال مساعدات إلى فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، وهناك رجال أعمال يبحثون عن إمكانيات لإعادة بناء ميناء بيروت"، مؤكدا أن كارلوس سليم (الذي يعد من أكثر الناس ثراء في العالم) سيساعد في تمويل إعادة البناء.

وأسفر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 154 شخصا وجرح آلاف آخرين. 

المصدر: تاس

#كارلوس ليم #مرفأ بيروت

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