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طهران: نتلقى إشارات بقرب انتهاء العقوبات الأمريكية وسياسة “الضغط الأقصى” فشلت

السبت 08 أغسطس 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: نتلقى إشارات بقرب انتهاء العقوبات الأمريكية وسياسة “الضغط الأقصى” فشلت


طهران /وكالات /

قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، إن بلاده تتلقى إشارات من دول أوروبا وآسيا حول قرب انتهاء العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وخلال مراسم في شركة السيارات “سايبا” الجمعة، أفاد واعظي بأن سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكية على إيران فشلت في تحقيق أهدافها، ولم تشكل إلا مصدر إزعاج، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي.
وأضاف: “نتلقى إشارات من دول أوروبا وآسيا بأننا في الأيام الأخيرة من العقوبات؛ لأن فارضي العقوبات لم يصلوا إلى أهدافهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأعتقد أن الأشهر المقبلة ستكون أفضل بكثير”.
والخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استقالة مبعوث بلاده الخاص في الشأن الإيراني براين هوك، من منصبه.
وقال بومبيو، في بيان: “نجح (هوك) في التفاوض مع الإيرانيين لإطلاق سراح (المواطنين الأمريكيين) مايكل وايت، وشيو وانغ من السجن (في طهران)”.
غير أن الإيرانيين اعتبروا استقالة براين هوك، فشل الإدارة الأمريكية في ليّ ذراع طهران عبر العقوبات الاقتصادية.
وكان هوك مهندسا رئيسًا لحملة الضغط القصوى لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، في محاولة لإعادتها إلى طاولة المفاوضات بعد خروج واشنطن عام 2018 من اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية.

#ايران #اميركا #عقوبات

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