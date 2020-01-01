ترامب يتصل بالرئيس عون ويبلغه مشاركة امريكا بمؤتمر باريس لدعم لبنان

بيروت/وكالات/



تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي دونالد ترامب قدم خلاله تعازيه والشعب الاميركي بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكدا وقوفه الى جانب لبنان في هذه الظروف وان مساعدات عاجلة سترسل الى لبنان للتضامن مع شعبه.

وبحسب رئاسة الجمهورية اكد ترامب للرئيس عون انه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.

من جهة قال الرئيس عون خلال الاتصال الهاتفي للرئيس الامريكي نحتاج الى العمل سويا للمحافظة على استقرار لبنان الامني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض بلبنان، علما ان مسيرة الاصلاحات قائمة وعملنا على تنفيذ العديد منها ، كما نأمل التعاون سويا في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين وطلب عون من الرئيس الامريكي ان تساعد الولايات المتحدة في انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

بالتوازي مع الحراك السياسي تجاه لبنان انتشرت دعوات لانطلاق تظاهرة كبرى اليوم السبت في بيروت تنديدا بالطبقة السياسية واحتجاجا على الاوضاع التي الت اليها البلاد. كما انتشرت دعوات لاقامة تشييع شعبي حاشد وسط بيروت عند الرابعة من عصر اليوم لضحايا الانفجار. ونصب شبان ونشطاء ليلة امس خياما في ساحة الشهداء وسط العاصمة استعدادا للعودة الى الاعتصام كما كان عليه الوضع عند انطلاق حراك 17 تشرين العام الماضي . كما تتجه كتلة حزب الكتائب النيابية “3 نواب” الى الاستقالة اليوم حسب ما افادت وسائل اعلام محلية.

وبشكل غير مسبوق امتنعت قناة “ام تي في” وقناة “ال بي سي” المحليتان عن نقل خطاب الامين العام لحزب الله حسن نصرالله امس، وبررت هذه القنوات عدم نقل الخطاب بانها قررت مقاطعة كل خطابات السياسيين في لبنان احتجاجا على ما اجرى في بيروت.

وكانت قناة “ام تي في” المقربة من حزب القوات اللبنانية قد شنت هجوما على حزب الله من الساعات الاولى لحدوث انفجار بيروت، ووجهت الاتهام لحزب الله بانه يخزن صواريخ واسلحة في المرفا وهي التهمة التي نفتها وقائع التحقيقات التي بينت ان سبب الانفجار شحنة نترات امونيا صادراتها السلطات اللبنانية من سفينة توقفت في الميناء. كما نفى الامين العام لحزب الله وجود اي علاقة للحزب بمرفا بيروت.

وينتظر الشارع اللبناني صدور نتائج لجنة التحقيق بعد ان اعطتها الحكومة مهملة خمسة ايام لتحديد الاشخاص المسؤولين عن الكارثة وكشف الملابسات. واوقف القضاء اللبناني كلا من مدير عام الجمارك بدري ضاهر في ملف تفجير مرفأ بيروت كما تم توقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي وحسن قريطم مدير المرفأ.

