  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 حالات وفاة و220 إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس

الجمعة 07 أغسطس 2020 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 حالات وفاة و220 إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس


القدس المحتلة / سما /

 قال د.علي الجبريني عضو وحدة كورونا القدس وكلاليت الرئاسة ووزارة الصحة الإسرائيلية، إنّه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في مدينة القدس، بسبب فيروس كورونا .

وأضاف الجبريني، أنّ عدد حالات الوفاة بلغ 11 حالة منذ انتشار الفايروس ، مشيراً إلى أنّ الحالات النشطة يوم الجمعة في مدينة القدس بلغ عددها  220 إصابة  وبذلك يرتفع عدد الاصابات النشطة منذ بداية حزيران الى 2108 .

وأشار الجبريني، إلى أن عدد الحالات النشطة وفقا لبروتوكول الصحة الجديد يشهد ارتفاعا في الأرقام حيث بلغ عدد حالات التعافي 985 حالة.

وشدد، على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة  من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء  الكمامة  ومواظبة التعقيم خصوصا في اماكن  التجمهر والتجمعات مناشدا من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص  لمنع تفشي الوباء ، نسأل الله السلامة للجميع .

#القدس #فيروس كورونا #علي الجبريني

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة

غانتس يهدد غزة وهذا ما قاله ..

بث مباشر : مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

وفاة شابين غرقا في بحر رفح

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

محلل عسكري اسرائيلي يعلق على خطاب زعيم حزب الله: "لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة"

نصرالله ينفى وجود صواريخ للحزب بالمرفأ.. ويقول لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا عن بيروت!

غانتس

معاريف: هل سيكشف غانتس أكاذيب نتنياهو ويحسم أمره في مسألة الميزانية؟

المبعوث الأميركي الأسبق لعملية السلام: خطة ترامب غير منصفة للفلسطينيين.. ولهذا نتنياهو لم ينفذ الضم!

إستشهاد شابة أصيبت برصاص الاحتلال فجر اليوم بجنين