4 حالات وفاة و220 إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس

القدس المحتلة / سما /

قال د.علي الجبريني عضو وحدة كورونا القدس وكلاليت الرئاسة ووزارة الصحة الإسرائيلية، إنّه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في مدينة القدس، بسبب فيروس كورونا .

وأضاف الجبريني، أنّ عدد حالات الوفاة بلغ 11 حالة منذ انتشار الفايروس ، مشيراً إلى أنّ الحالات النشطة يوم الجمعة في مدينة القدس بلغ عددها 220 إصابة وبذلك يرتفع عدد الاصابات النشطة منذ بداية حزيران الى 2108 .

وأشار الجبريني، إلى أن عدد الحالات النشطة وفقا لبروتوكول الصحة الجديد يشهد ارتفاعا في الأرقام حيث بلغ عدد حالات التعافي 985 حالة.

وشدد، على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في اماكن التجمهر والتجمعات مناشدا من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص لمنع تفشي الوباء ، نسأل الله السلامة للجميع .