بث مباشر : مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

وكالات / سما /

بعد فوزه ببطولة الدوري الإسباني يستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث تقام المباراة على ملعب ستاد الاتحاد في إنجلترا.

كان الفريقين قد التقيا في مباراة الذهاب في فبراير الماضي، وانتهى اللقاء بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وبالطبع فإن السيتيزنس سيسعى للحفاظ على الفوز والتأهل لربع النهائي، ويترقب جماهير الفريق اللقاء بكثير من القلق والتوتر خاصة بعد أن ودع الأزرق السماوي مؤخراً بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته في مباراة نصف النهائي أمام آرسنال بهدفين نظيفين.

وصرح جوارديولا المدير الفني للفريق أن فريقه سيخسر مواجهة الريال إن استمر أداء اللاعبين على الشكل الحالي، حيث انتقد أداء لاعبيه على أرض الملعب عقب الهزيمة مباشرة، مشددًا على أن الفريق كان بإمكانه التتويج بلقب الكأس بعد فقدان الدوري الإنجليزي ، لكن بعد الخروج أصبح يراهن على دوري أبطال أوروبا ، كما أكد أن الأمر لا يحتاج إلى عبقرية لكي يدرك الجميع داخل الفريق أنه يتعين علينا زيادة مستوانا أمام ريال مدريد إذا أردنا الاستمرار والتقدم في دوري الأبطال.

أما الملكي الذي يعيش حالة من الانتعاش فينتظر جماهيره ريمونتادا تليق ببطل الليجا، ويظهر بوضوح ارتفاع مستوى الفريق الفني حيث فاز في جميع المباريات التي خاضها في الدوري الإسباني منذ استئناف البطولة بعد فترة توقفها التي دامت ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيرس كورونا، ويستعد الفريق للقاء الهام بتركيز شديد حيث صرح المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي أنه لن يمنح اللاعبين راحة قبل مواجهة السيتي حيث أكد أن الموسم لم ينته بعد.

وفي هذا التقرير يقدم جول موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2020 ، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا هو يوم الجمعة 7 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 17 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب الاتحاد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.