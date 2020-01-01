هندل يعلن معارضته تشكيل حكومة ضيقة في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

عارض وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل من كتلة ديرخ ايرتس التي دخلت الانتخابات ضمن حزب أزرق - أبيض، اليوم الجمعة، إنه لن يدعم تشكيل حكومة ضيقة، وسيعارض أي خطوة لعدم احترام الاتفاقيات المبرمة.

وقال هندل في منشور له عبر فيسبوك - بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة تحترم فيها الاتفاقيات الائتلافية ومنها الميزانية طويلة الأجل.

وأضاف "في الوقت الذي تعاني إسرائيل ضائقة مالية مع مليون عاطل عن العمل فعلى الحكومة الحرص على مصالح العاطلين وليس مصالح الوزراء السياسية".