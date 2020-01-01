الجاليات الفلسطينية في أوروبا تتضامن مع لبنان إثر كارثة انفجار مرفأ بيروت

برلين /سما/

شارك العشرات من ابناء الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة الألمانية برلين، في وقفة تضامنية مع لبنان وشعبها، بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.

ورفع المشاركون في الوقفة، العلم اللبناني، معبرين عن دعمهم ووقوفهم وتضامنهم مع الشعب اللبناني الشقيق، إثر الكارثة التي خلفت خسائر بشرية واقتصادية فادحة.

وقال عضو الهيئة الادارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ثائر حجو: "نتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، لنعبر لهم عن أصدق مشاعر الحزن والمواساة بعد الحدث المأساوي الذي ألم بهم"، معتبرا أن ما حصل في لبنان كارثة، داعيا أحرار العالم للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة.

من ناحيته، أعلن رئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية علي معروف، استعداد الجمعية التي تضم كفاءات طبية، وضع إمكانياتها في خدمة الشعب اللبناني، وتقديم الدعم والمساعدة الطبية فورا لهم، لمواجهة نتائج كارثة الانفجار.

بدورها، عبرت الجالية الفلسطينية في مدينة فلنسيا الاسبانية، في رسالة أبرقتها للسفير اللبناني لدى إسبانيا ولرئيس الجالية اللبنانية، عن تضامنها الكامل ووقوفها الى جانب الشعب اللبناني.

واعربت عن املها في تخطي لبنان لهذه المحنة، وازالة آثار هذا الانفجار الفظيع، مثمنة الروح التضامنية التي تسود كل قطاعات أبناء شعبنا في لبنان، في المخيمات الفلسطينية لمواجهة آثار الكارثة.