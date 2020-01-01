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الرئيس يهنئ رئيس سريلانكا بنجاح سير عملية الانتخابات البرلمانية السريلانكية

الجمعة 07 أغسطس 2020 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ رئيس سريلانكا بنجاح سير عملية الانتخابات البرلمانية السريلانكية


رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية غاوتابايا راجابسكا، بنجاح سير عملية الانتخابات البرلمانية السريلانكية.

وقال الرئيس خلال البرقية: "تابعنا باهتمام وإعجاب سير عملية الانتخابات البرلمانية السريلانكية، وما اتسمت به من روح الديمقراطية والسلام، بالرغم من وجود جائحة فيروس كورونا، فباسم دولة فلسطين وشعبها وبإسمي شخصيا، نتقدم لفخامتكم بأسمى عبارات التهاني القلبية بالنجاح اللافت الذي حققته هذه العملية الانتخابية".

وأعرب الرئيس عن "اعتزازنا الكبير بما يجمع شعبينا وبلدينا من علاقات صداقة واحترام متبادل، وسعينا لتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة بلدينا وشعبينا"، متمنيا لسريلانكا وشعبها الصديق تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

#الرئيس عباس #جمهورية سريلانكا

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