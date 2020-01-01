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"الخارجية": 208 وفاة و4091 اصابة و1711 حالة تعافي في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الجمعة 07 أغسطس 2020 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 208 وفاة و4091 اصابة و1711 حالة تعافي في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 208 وفاة (1 ليبيا)، و4091 إصابة (5 امريكا)، و1711 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية، بفيروس كورونا، للمواطن نايف علي صلاح صادق، فيما سجلت 7 اصابات، منها 5 اصابات نشطة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في نيو جيرسي، ليرتفع عدد الاصابات إلى 2233،  فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الحادي عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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