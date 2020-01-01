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حماس: جريمة الاحتلال بحق السمودي تستوجب العقاب

الجمعة 07 أغسطس 2020 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جريمة الاحتلال بحق السمودي تستوجب العقاب


غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيدة "داليا أحمد سليمان سمودي"، والتي ارتقت برصاص الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة " نتقدم بالتعزية من عائلة الشهيدة، وأهلنا في مدينة جنين القسام، التي ستظل دائما عنوانا للمقاومة لا يعرف الانكسار، والمواجهات البطولية التي خاضها أبناء شعبنا ضد الاحتلال الليلة الماضية تؤكد أن البوصلة ستظل متجهة نحو المقاومة".

وأكدت حماس أن جريمة الاحتلال بإطلاق النار تجاه المواطنة السمودي وهي تعد الحليب لطفلها داخل منزلها، تستوجب الملاحقة له في المحافل الأممية والدولية كافة، ومعاقبة قادته على جرائمهم بحق أبناء شعبنا.

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