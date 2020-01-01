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مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

الجمعة 07 أغسطس 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود


موسكو /سما/ (شينخوا)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز (سو-27) اعترضت طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود اليوم (الجمعة).

وقالت إذاعة ((زفيزدا)) التابعة لوزارة الدفاع الروسية "في 7 أغسطس، رصدت أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسي هدفين يقتربان من الحدود فوق المياه المحايدة للبحر الأسود".

وأضافت أن المقاتلة، على مسافة آمنة، حددت الهدفين على أنهما طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (آر سي-135) وطائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز (بي-8 إيه).

ولفتت الإذاعة إلى أنه "بعد ابتعاد الطائرتين عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها".

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