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روسيا تعلن تسجيل أول لقاح لكورونا في العالم الأسبوع المقبل

الجمعة 07 أغسطس 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلن تسجيل أول لقاح لكورونا في العالم الأسبوع المقبل


موسكو /سما/

قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، اليوم الجمعة، إن اللقاح ضد “كوفيد-19” الذي طوره مركز “غماليا” سيتم تسجيله في الأيام المقبلة.

جاء ذلك أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، ردا على سؤال من وكالة “إنترفاكس” الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 آب/أغسطس الجاري.

وقال غريدنيف إن “العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح”، وأشار إلى أنه “سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا”.

وتابع نائب وزير الصحة الروسي أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا “عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيل عمليا”، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

#روسيا #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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