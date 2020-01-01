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الأردن: إصابة محلية بكورونا و4 خارجية

الجمعة 07 أغسطس 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: إصابة محلية بكورونا و4 خارجية


عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل (5) إصابات بفيروس كورونا، منها واحدة محليّة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى (1237) حالة.

وبينت الوزارة أن الإصابات هي لمواطن في محافظة إربد، وحالتان بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (من السعوديّة والعراق)، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

كما سُجِّلت (7) حالات شفاء، جميعها في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، فيما تمّ إجراء (5976) فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت (634721) فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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