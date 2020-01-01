طائرة إسرائيلية تسببت بتفعيل صفارات الإنذار بالجليل صباحًا

القدس المحتلة /سما/

كشفت التحقيقات الأولية التي يجريها الجيش الإسرائيلي بشأن تفعيل صفارات الإنذار في الجليل، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرة إسرائيلية عسكرية هي من كانت تحلق بالأجواء ودفعت للاستنفار.

ووفقًا للتحقيقات، فإن تشخيص خاطئ للطائرة بأنها "معادية" دفع باتجاه تفعيل صفارات الإنذار، حيث يتم التحقيق في أسباب الإخفاق في تحديد هوية الطائرة خاصةً وأنها تتبع للجيش. بحسب موقع يديعوت أحرونوت.

وكان طلب من المستوطنين الدخول للملاجئ بعد تشخيص خاطئ للطائرة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط حوامة صغيرة تسللت الليلة الماضية من حدود لبنان إلى منطقة جبل الشيخ.