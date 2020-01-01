كوخافي: الخلية التي تم تصفيتها في الجولان تتبع لإيران...

القدس المحتلة /سما/

زعم أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الخلية التي تم تصفيتها منذ أيام عند حدود الجولان السوري المحتل، تابعة لإيران.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن تصريحات كوخافي جاءت خلال زيارته لوحدة النخبة "ماجلان" التي عملت على تصفية الخلية قبل وصولها للحدود بأمتار قليلة.

وقال كوخافي للجنود "لقد أحبطتم خلية في مهمة إيرانية، هذه الخلية جزء من عملية تأسيس المحور الراديكالي في سوريا"، مثنيًا على الجنود إنجازهم العملية بشكل دقيق، والقيام بذلك باحترافية.

وأكد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل منع تأسيس هذا المحور الراديكالي في الجبهة الشمالية، ومواصلة العمل ضد جميع القطاعات الأخرى ومحاولات تصنيع صواريخ دقيقة.

وأضاف "سنواصل عملية ايذاء أعدائنا وإلحاق الضرر بهم في كل الساحات والدوائر".