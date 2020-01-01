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الاحتلال يعترف: الطائرة المسيرة التي اسقطت تابعة للجيش

الجمعة 07 أغسطس 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف: الطائرة المسيرة التي اسقطت تابعة للجيش


القدس المحتلة /سما/

اعترف جيش الاحتلال رسميا ان الطائرة التي رصدها واسقطها تابعة له.

وذكر المتحدث بإسم جيش الإحتلال "بعد تحقيق أولي في حادثة الإنذار الكاذب الذي وقع صباح اليوم في الجليل، تبين أن الاشتباه ناجم عن وجود طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة. وسيتم التحقيق في الحادث".

وكان الجيش الاسرائيلي اعلن عصر اليوم اسقط طائرة مسيرة تسللت من لبنان الليلة الماضية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال "ان قواته رصدت الليلة الماضية طائرة مسيرة دخلت الى اسرائيل من منطقة جبل الشيخ بالقرب من الحدود مع لبنان".

وأضاف ان الجيش تابع الطائرة واسقطها، وتجرى في المكان أعمال تمشيط.

وأكد الجيش ان قواته في حالة جاهزية عالية على الجبهة الشمالية.

#الجيش الإسرائيلي #الحدود اللبنانية

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