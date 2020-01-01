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إصابة بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات كفر قدوم

الجمعة 07 أغسطس 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات كفر قدوم


قلقيلية /سما/

 أصيب شاب (23 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمنددة بخطة الضم.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع المواقع.

#مواجهات #قوات الاحتلال #كفر قدوم

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