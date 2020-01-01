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مصادر إعلامية: الكشف عن ضعف كمية "انفجار بيروت" من نترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن

الجمعة 07 أغسطس 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إعلامية: الكشف عن ضعف كمية "انفجار بيروت" من نترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن


صنعاء /سما/

أفادت مصادر إعلامية يمنية بوجود نحو 130 حاوية  على متنها  نحو 4900 طن من نترات الأمونيوم محتجزة منذ ثلاث سنوات في ميناء ⁧عدن⁩ بجنوب اليمن.

وبحسب موقع "اليمن الآن" كشف الصحفي الیمني، فتحي بن لزرق، عن تواجد كمیة ضخمة من نترات الأمونیوم فوق رصیف میناء عدن مخزنة في 130حاویة سعة 40 قدم، ومحتجزة منذ 3 سنوات.

وأضاف أنه تم احتجاز ھذه الكمیات بحجة أنھا ممنوعة من دخول البلد، لكنھا تركت في مكانھا منذ 3سنوات ودونما اي معالجات حتى الیوم.

وأوضح أن الكمیة الموجودة في میناء عدن ھي تقریبا 4900 طن، بینما الكمیة التي انفجرت في میناء بیروت 2750 طنا فقط، أي بما معناه أن الكمیة في عدن ضعف الكمیة التي انفجرت في بیروت، الأمر الذي یعني أن نشوب أي حریق أو تفجیر فیھا سینھي مدینة عدن عن بكرة أبیھا.

"RT"

#ميناء عدن #اليمن #نترات الامونيوم

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