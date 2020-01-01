  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان.. 19 موقوفا حتى الآن بملف انفجار المرفأ

الجمعة 07 أغسطس 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان.. 19 موقوفا حتى الآن بملف انفجار المرفأ


بيروت /سما/

ذكرت قناة "LBCI"اللبنانية أن عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 19، لافتة إلى أن المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، يخضع للتحقيق.

ولفتت القناة إلى أن "مفرقعات نارية كانت موجودة في العنبر رقم 12، حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة هناك في المرفأ".
بدورها ذكرت قناة "الجديد"، أن "وزيرة العدل، ماري كلود نجم، رفضت مثول مدير عام الجمارك الحالي، بدري ضاهر، أمام جهاز أمني عسكري للتحقيق معه".

وكان رئيس الجمهورية، ميشال عون، شدد على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية.
وأمهلت الحكومة 5 أيام لانهاء التحقيقات الإدارية، في وقت فرضت فيه الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف نيترات الأمونيوم في المرفأ، كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

RT

#لبنان #انفجار بيروت #اعتقالات

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم وزارة المالية يوضح صحة الانباء المتداولة حول رواتب الموظفين

هآرتس: أليس مشهد دمار بيروت اليوم هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة

بعد تهديد صّريح لوليّ العهد.. مخاوف أميركية: بن سلمان قد يبني قنبلة نووية بالتعاون مع الصين...

غانتس يهدد غزة وهذا ما قاله ..

رغم نفي اسرائيل علاقتها بالحادثة.. صحفي إسرائيلي- أمريكي يتهم تل أبيب بالتورط في انفجار بيروت..!

فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

الأخبار الرئيسية

المبعوث الأميركي الأسبق لعملية السلام: خطة ترامب غير منصفة للفلسطينيين.. ولهذا نتنياهو لم ينفذ الضم!

إستشهاد شابة أصيبت برصاص الاحتلال فجر اليوم بجنين

الصحة: تسجيل ٥ وفيات و٥١٤ اصابة جديدة بكورونا ومئات حالات التعافي

بولتون: "صفقة القرن" عقيمة ولا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب

معاريف : ريفلين يخطط ليكون رئيسًا للوزراء