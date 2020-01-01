  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خبير كيميائي يتحدث عن "السحابة البنية والحمراء السامة": انفجار بيروت يبدو حادثا!

الجمعة 07 أغسطس 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير كيميائي يتحدث عن "السحابة البنية والحمراء السامة": انفجار بيروت يبدو حادثا!


سما /وكالات/

قال ستيوارت ووكر، من كلية الكيمياء الجنائية والتحليلية في جامعة فلندرز الأسترالية، إنه نظرا لألوان السحابة الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، فإنه يبدو حادثا، ما لم يكن متعمدا.

ولفت ووكر إلى أن "اللقطات المصورة للحادث تظهر في البداية دخانا أبيض ورماديا، تلاه انفجار أطلق سحابة ضخمة من الدخان الأحمر الذي يميل للبني، وسحابة فطر بيضاء كبيرة. هذا يشير إلى أن الغازات المنبعثة عبارة عن أبخرة نترات أمونيوم بيضاء وأكسيد نيتريك أحمر وبني سام وماء". وفق رويترز

وأضاف: "لو أنك تصنع متفجرات من نترات الأمونيوم فلا يجب أن تظهر معك هذه السحابة بنية اللون. ظهورها يعني أن معدل الأكسجين غير صحيح، بالتالي فهو لم يتم خلطه كمواد متفجرة. انفجار بيروت يبدو حادثا، ما لم يكن متعمدا".

 وكان رونالد ألفورد، المدير العام لشركة ألفورد تكنولوجيز، وهي شركة بريطانية متخصصة في التخلص من المواد المتفجرة، قال في وقت سابق إن "هذا الانفجار يصنف بأنه أقل من قنبلة نووية، وأقوى من قنبلة تقليدية. ربما يكون هذا من بين أكبر الانفجارات غير النووية على مر الزمن".

ونترات الأمونيوم، التي كانت مخزنة بمرفأ بيروت وانفجرت الثلاثاء الماضي، هي عبارة عن مادة كيميائية صناعية يشيع استخدامها في صناعة الأسمدة وتستخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم. وتعتبر مادة آمنة نسبيا في حال كانت بعيدة عن التلوث وجرى تخزينها بشكل صحيح. لكنها تكون شديدة الخطورة لو طالها التلوث أو تم خلطها بالبنزين أو جرى تخزينها بشكل غير آمن.

يمكن أن يؤدي تعرض كمية كبيرة من نترات الأمونيوم لحرارة شديدة إلى حدوث انفجار. كما يمكن أن يتسبب تخزينها قرب خزانات وقود ضخمة بكميات كبيرة وفي منشأة سيئة التهوية في حدوث انفجار هائل. وكلما كانت الكمية أكبر كلما زاد احتمال تعرضها للانفجار.

وأدى انفجار ضخم في منطقة المستودعات بمرفأ بيروت البحري إلى مقتل 154 شخصا على الأقل وإصابة قرابة 5000 آخرين. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مُخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.

#انفجار بيروت #لبنان #خبير كيمياوي

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم وزارة المالية يوضح صحة الانباء المتداولة حول رواتب الموظفين

هآرتس: أليس مشهد دمار بيروت اليوم هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة

بعد تهديد صّريح لوليّ العهد.. مخاوف أميركية: بن سلمان قد يبني قنبلة نووية بالتعاون مع الصين...

غانتس يهدد غزة وهذا ما قاله ..

رغم نفي اسرائيل علاقتها بالحادثة.. صحفي إسرائيلي- أمريكي يتهم تل أبيب بالتورط في انفجار بيروت..!

فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

الأخبار الرئيسية

المبعوث الأميركي الأسبق لعملية السلام: خطة ترامب غير منصفة للفلسطينيين.. ولهذا نتنياهو لم ينفذ الضم!

إستشهاد شابة أصيبت برصاص الاحتلال فجر اليوم بجنين

الصحة: تسجيل ٥ وفيات و٥١٤ اصابة جديدة بكورونا ومئات حالات التعافي

بولتون: "صفقة القرن" عقيمة ولا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب

معاريف : ريفلين يخطط ليكون رئيسًا للوزراء