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التميمي: قضية الحرم الإبراهيمي ستطرح في اجتماع التنفيذية المقبل

الجمعة 07 أغسطس 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي: قضية الحرم الإبراهيمي ستطرح في اجتماع التنفيذية المقبل


رام الله /سما/

قال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن اجتماع اللجنة التنفيذية الأحد المقبل، واستكمالا للاجتماعات السابقة، سيناقش انتهاكات الاحتلال بحق الحرم الابراهيمي المتمثلة بالسيطرة عليه وسحب صلاحيات ادارته والاشراف عليه من بلدية الخليل والسماح للمستوطنين بإقامة مصعد كهربائي يكرس مخططاتهم الهادفة الى تهويده بشكل كامل.

واضاف التميمي في بيان صحفي: أن السيادة على الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة في الخليل فلسطينية خالصة، باعتراف دولي، بعد ادراجهما ضمن قائمة التراث العالمي وفق قرار (يونسكو) في تموز/ يوليو 2017، ووفق القرارات الدولية التي أجمعت على أن أراضي الدولة الفلسطينية تقع في حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس العاصمة، ولا يحق للاحتلال التصرف بالأرض والمقدسات والخيرات ولا بحياة السكان وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة".

واكد التميمي أن الحرم الابراهيمي وإبراهيم الخليل عليه السلام، هما في صلب العقيدة الإسلامية، الامر الذي يعني ان الحرم قضية إسلامية عامة والمساس به يعتبر مساسا بمقدسات المسلمين".

وناشد التميمي المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته بتطبيق القوانين والقرارات التي اتخذوها ووقعوا عليها، وإلزام الاحتلال بها.

وحذر التميمي من ان الشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة للدفاع عن نفسه ووطنه ومقدساته في حال استمر المجتمع الدولي بالتقاعس عن القيام بواجباته، فالفلسطينيون قدموا مئات الاف الشهداء والجرحى وأكثر من مليون اسير خلال الصراع مع الحركة الصهيونية وكيانها المحتل، فالثورات والانتفاضات الفلسطينية على مر العصور دليل على استعداد الشعب الفلسطيني للذهاب الى ابعد الحدود في الدفاع عن حقه وثوابته.

 

#احمد التميمي #تنفيذية المنظمة #الحرم الابراهيمي

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