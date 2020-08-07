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أبو مرزوق: كميات الرصاص المستخدمة بجرائم القتل في الضفة كأنها معركة مع الاحتلال

الجمعة 07 أغسطس 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: كميات الرصاص المستخدمة بجرائم القتل في الضفة كأنها معركة مع الاحتلال


غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: إن "ظاهرة الفلتان وقتل المواطنين في الضفة الغربية، تحتاج إلى وقفة وطنية وتصويب حقيقي".

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) "بلغ عدد الجرائم 35 جريمة قتل هذا العام في الضفة الغربية، كان أخرها حادثة مقتل خليل الشيخ وعماد دويكات رحمهما الله، والمصاحب لحالات القتل هذه كمية من إطلاق للرصاص وكأنها معركة مع الاحتلال ويا ليتها كذلك".

#موسى ابو مرزوق #الضفة الغربية #مقتل خليل الشيخ #عماد الدين دويكات #اطلاق نار #فلتان امني

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