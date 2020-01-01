غنيم: نتابع عن كثب قضية نقص المياه في جنوب محافظة الخليل

رام الله /سما/

أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أن الطواقم تتابع عن كثب قضية نقص المياه التي تشهدها مناطق جنوب محافظة الخليل، والكميات الواصلة للمحافظة وجدول التوزيع الذي يضمن وصول المياه إلى الأحياء المختلفة بعدالة.

وأضاف غنيم، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه أوعز لطواقم سلطة المياه ببحث وترتيب آلية توزيع المياه مع رؤساء أقسام المياه لبلدية الظاهرية ودورا وريف دورا، للاتفاق على آلية توزيع ميدانيا، لضمان وصول خدمة المياه للجميع وبعدالة.

وأشار في هذا السياق إلى أن مناطق الجنوب التي تشهد في فصل الصيف نقصا في كميات المياه تعاني من مشاكل في السرقات والتعديات التي تتسبب بفقدان كميات كبيرة من المياه، وحرمان أهالي هذه المناطق من حصولهم على حصتهم كاملة، مشددا على ضرورة أن تأخذ الهيئات والمجالس دورها في الحد من هذه التصرفات غير المسؤولة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبين أن العمل جار بالمثل في المناطق التي تعاني من نقص المياه في مختلف المحافظات، حيث يزداد الطلب على المياه، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وعلى رأسها مواجهة تحديات سيطرة وتحكم الاحتلال في مصادرنا المائية، "فحاليا هناك قطع وتذبذب في كميات ضخ المياه من المصادر الرئيسية".