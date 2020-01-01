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5 إصابات بالاعيرة المطاطية والعشرات بالاختناق خلال مواجهات ترمسعيا

الجمعة 07 أغسطس 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات بالاعيرة المطاطية والعشرات بالاختناق خلال مواجهات ترمسعيا


رام الله /سما/

 أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا سعيد طالب إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، وللمطالبة بإزالتها.

وأضاف أن أبناء البلدة أدوا صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، وأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص "المطاطي" صوبهم، ما أدى إلى إصابة 5 شبان، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشار طالب إلى أن قوات الاحتلال استولت على السهل الشرقي للبلدة قبل عدة أشهر، ونصبت خياما فيه بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة، مبينا أن مساحة السهل تقدر بـ3500 دونم، وهو يعتبر مصدر رزق للمزارعين هناك.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله، دعت لإقامة صلاة الجمعة، بجانب أراضي ترمسعيا المهددة بالاستيلاء عليها، والمشاركة في المسيرة رفضا للبؤرة الاستيطانية الجديدة.

#قوات الاحتلال #مواجهات #بلدة ترمسعيا #اصابات

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