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إستشهاد شابة أصيبت برصاص الاحتلال فجر اليوم بجنين

الجمعة 07 أغسطس 2020 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إستشهاد شابة أصيبت برصاص الاحتلال فجر اليوم بجنين


رام الله / سما /

 استشهدت الشابة داليا احمد صلاح سمودي ، (23) عاماُ ، في غرفة العناية المكثفة في مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين جراء اصابتها برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وافاد مدير المستشفى الدكتور وسام ابو بكر أن السمودي استشهدت بسبب الجراح الخطيرة التي نجمت عن اصابتها برصاصة في صدرها، واخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

من جانبه ، اكد المواطن عماد السمودي والد زوج الشهيدة ان الاطباء ابلغوهم باستشهادها قبل قليل ، موضحا ان هناك حالة من الصدمة والحزن لدى عائلته اثر هذا المصاب الجلل والجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق زوجة ابنه .الجدير ذكره ان الشهيدة لديها طفلين بعمر عام و6 شهور .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان ابو حسن، واستجوبته بعد تهديده بالاعتقال، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والمسيل للدموع والأعيرة النارية.

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