الصحة: تسجيل ٥ وفيات و٥١٤ اصابة جديدة بكورونا ومئات حالات التعافي

رام الله / سما /

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 5 حالات وفاة و 1126 حالة تعافٍ جديدة، و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 190 إصابة في مدينة القدس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة سجلت في محافظات نابلس والخليل والقدس، وقد جرى الإعلان عن 3 منها يوم أمس، في حين سجلت حالتين جديدتين اليوم لمواطن من يطا 93 عاما ومواطن من العيزرية 70 عاماً.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في مدينة القدس (823) حالة، محافظة الخليل (193)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة طوباس (10)، محافظة طولكرم (4)، محافظة نابلس (54)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (33).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (209)، نابلس (10)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (12)، قلقيلية (6)، جنين (1)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (9)، محافظة القدس (224)، بينها (190) داخل مدينة القدس، و (34) في الضواحي.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي.