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صحف لبنانية: رئيس كتلة حزب الله يلتقي ماكرون ويصف طرح الرئيس الفرنسي بالواقعي

الجمعة 07 أغسطس 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحف لبنانية: رئيس كتلة حزب الله يلتقي ماكرون ويصف طرح الرئيس الفرنسي بالواقعي


بيروت /سما/

أفادت صحف لبنانية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد خلوة استمرت دقائق مع رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد، خلال لقائه ممثلي الأحزاب في مقر السفارة الفرنسية بلبنان.

وقالت صحيفة "الأخبار" اليوم الجمعة إن ماكرون اختلى حصرا في نهاية لقاء قصر الصنوبر أمس، بالنائب رعد، وطال الحديث بينهما. ورفضت مصادر الحزب الإفصاح عما دار في هذه الخلوة التي دامت لدقائق وقوفا.

ولفتت الصحيفة إلى إلى أن هذا اللقاء هو الأول بين الرئيس الفرنسي وشخصية من "حزب الله" مدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية.

بدورها، علمت صحيفة "الجمهورية" أن ممثل رعد، الذي وصف طرح ماكرون بأنه "طرح واقعي"، قال خلال اللقاء في السفارة الفرنسية لماكرون إنه "ليس لدينا مشكلة في أن نتحدث بعضنا مع بعض، ولكن المشكلة هي أن  ما نتفق عليه لا ننفذه، بدليل أننا أقرينا اتفاق الطائف ولكننا لم ننفذه".

أما بحسب "الأخبار" فقد تحدث رعد، عن ضرورة تحصين الوضع في لبنان، والحفاظ على نقاط القوة فيه، وخاصة "قوة المقاومة التي سدت عجز الدولة عن التحرير، تماما كما فعل المواطنون الفرنسيون إبان الاحتلال النازي".

ومن الجدير ذكره، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يطل عند الخامسة والنصف من عصر اليوم الجمعة عبر شاشة قناة "المنار" التابعة للحزب للحديث عن آخر المستجدات بعد انفجار بيروت وتحديد موقف الحزب.

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