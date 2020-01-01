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الدولار يصعد مع تجدد التوتر الأمريكي الصيني

الجمعة 07 أغسطس 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يصعد مع تجدد التوتر الأمريكي الصيني


واشنطن / وكالات /

انتعش الدولار في حين حل الضعف بالعملات الرئيسية الأخرى اليوم، بعد أن أتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات لحظر التعامل مع المالكين الصينيين لتطبيقين رائجين على الهواتف المحمولة.

وأصدر ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع "بايت دانس"، الشركة الصينية المالكة لتطبيق مشاركة التسجيلات المصورة "تيك-توك"، ومع "تنسنت" القابضة، مالكة تطبيق "وي-تشات" للتراسل.

وتعزز الدولار الأمريكي رغم التوقعات لبيانات ضعيفة عن الوظائف في الولايات المتحدة، لكن في ضوء التدني البالغ للتوقعات فإن أي مفاجأة إيجابية قد تدفع الدولار للصعود، حسبما قال المحللون.

وعلى صعيد التداولات تراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1845 دولار، في حين نزل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليسجل 1.3115 دولار.

كذلك حل الضعف بالعملات الرئيسية الأخرى أيضا مقابل الدولار، باستثناء الين الياباني، الذي استقر في أحدث سعر له عند 105.58 ين للدولار.

ونزل الدولار الأسترالي، متأثرا ببواعث القلق من تدهور العلاقات الأمريكية الصينية وتقييم متشائم من بنك الاحتياطي الأسترالي للاقتصاد المحلي. وهبطت العملة الأسترالية بنسبة 0.3%.

وكان الدولار الأمريكي شهد تراجعا مطردا في الأسابيع الأخيرة بسبب عوامل منها ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وغياب التوافق في واشنطن على حزمة تحفيز مالي جديدة.

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