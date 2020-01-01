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190 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالقدس المحتلة

الجمعة 07 أغسطس 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
190 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالقدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

أعلن الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا بأن مدينة القدس شهدت الخميس تسجيل ١٩٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس في المدينة وبذلك يرتفع عدد الحالات الى ٢٨٣٧ منذ بداية الجائحة.
واشار الدكتور الجبريني الى ارتفاع معدلات الشفاء في الاسابيع الاخيرة بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد ، حيث وصلت الى ٩٨٥ حالة شفاء في جميع صناديق المرضى، وبذلك يصل مجمل الحالات النشطة الى ١٨٨٨.
وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في اماكن التجمهر والتجمعات، مناشدا من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص لمنع تفشي الوباء.

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