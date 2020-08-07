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فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

الجمعة 07 أغسطس 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت


وكالات

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان مقطع فيديو يظهر سيارة شبه مدمرة تسير على أوتوستراد في إحدى المناطق اللبنانية.

وبدت السيارة شبه محطمة وآثار الانفجار ظاهرة من خلال السقف والزجاج المكسور، لكن ذلك لم يوقف المواطن الذي أصر على استخدام سيارته بالرغم من الخطر الذي تمثله للمارين والسيارات الأخرى.

وقد عبر بعض عن دهشته من المنظر وطريقة السائق بقيادة سيارته التي لا تصلح أبدا للسير.

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