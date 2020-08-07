فيديو .. سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

وكالات

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان مقطع فيديو يظهر سيارة شبه مدمرة تسير على أوتوستراد في إحدى المناطق اللبنانية.

وبدت السيارة شبه محطمة وآثار الانفجار ظاهرة من خلال السقف والزجاج المكسور، لكن ذلك لم يوقف المواطن الذي أصر على استخدام سيارته بالرغم من الخطر الذي تمثله للمارين والسيارات الأخرى.

مقطع فيديو من #بيروت بعد يومين من انفجار المرفأ الكبير pic.twitter.com/8FVVs878uC — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 7, 2020

وقد عبر بعض عن دهشته من المنظر وطريقة السائق بقيادة سيارته التي لا تصلح أبدا للسير.