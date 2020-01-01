  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دخول مسؤول بالحجر.. حالتا وفاة و1147 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الجمعة 07 أغسطس 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دخول مسؤول بالحجر.. حالتا وفاة و1147 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة السابعة من مساء أمس، وحتى الحادية عشر من صباح اليوم.

وارتفع عدد الوفيات منذ مارس/ آذار الماضي إلى 578.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 80431، بينهم 374 بحالة خطيرة، في أعلى نسبة تسجل منذ انتشار الفيروس، إلى جانب 106 مصاب موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي في رقم قياسي آخر لم يسجل من قبل.

وتماثل للشفاء، 55274، في حين أن الحالات النشطة بلغت 24577.

وفي ذات السياق، أعلن عن دخول مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمير إيشيل، في الحجر الصحي بعد مخالطته لأحد المصابين، حيث سيتم إخضاعه لفحص فيروس كورونا في وقت لاحق.

الأكثر قراءة اليوم

بعد تشييع جثمان شقيقه.. حسين الشيخ: ساقطع يدي لو مست النسيج الاجتماعي..!

حقيقة الصاروخ الذي شوهد لحظة انفجار " مرفأ بيروت "

هآرتس: أليس مشهد دمار بيروت اليوم هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟

بعد تهديد صّريح لوليّ العهد.. مخاوف أميركية: بن سلمان قد يبني قنبلة نووية بالتعاون مع الصين...

رغم نفي اسرائيل علاقتها بالحادثة.. صحفي إسرائيلي- أمريكي يتهم تل أبيب بالتورط في انفجار بيروت..!

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

كيف أفشلت الجهاد الاسلامي محاولة إنزال اسرائيلية على شواطئ شمال لبنان قبل 28 عاماً؟

الأخبار الرئيسية

معاريف : ريفلين يخطط ليكون رئيسًا للوزراء

غانتس يهدد غزة وهذا ما قاله ..

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة

000

المتحدث باسم وزارة المالية يوضح صحة الانباء المتداولة حول رواتب الموظفين

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 95