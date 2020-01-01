دخول مسؤول بالحجر.. حالتا وفاة و1147 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة السابعة من مساء أمس، وحتى الحادية عشر من صباح اليوم.

وارتفع عدد الوفيات منذ مارس/ آذار الماضي إلى 578.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 80431، بينهم 374 بحالة خطيرة، في أعلى نسبة تسجل منذ انتشار الفيروس، إلى جانب 106 مصاب موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي في رقم قياسي آخر لم يسجل من قبل.

وتماثل للشفاء، 55274، في حين أن الحالات النشطة بلغت 24577.

وفي ذات السياق، أعلن عن دخول مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمير إيشيل، في الحجر الصحي بعد مخالطته لأحد المصابين، حيث سيتم إخضاعه لفحص فيروس كورونا في وقت لاحق.