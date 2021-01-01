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وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في المغرب

الجمعة 07 أغسطس 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في المغرب


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، توفر منح دراسية في المغرب للعام الدراسي 2020 - 2021، وذلك للحصول على الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

وأوضحت الوزارة أنها على اتصال مستمر مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير ما يمكن من منح دراسية رغم جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين.

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