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معاريف : ريفلين يخطط ليكون رئيسًا للوزراء

الجمعة 07 أغسطس 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : ريفلين يخطط ليكون رئيسًا للوزراء


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يخطط للاستقالة من منصبه كرئيس، من أجل الدخول في معسكر سياسي جديد ينافس بنامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، على رئاسة الوزراء للحكومة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك جهات في اليمين واليسار والوسط تؤكد وجود مثل هذا المخطط، مشيرةً إلى أن هناك تفاؤل بإمكانية تحقيق ريفلين قوة ساحقة في وجه الليكود وخاصةً نتنياهو.

وترى المصادر السياسية الإسرائيلية، أن ريفلين الوحيد القادر على جلب الناخبين اليمينيين واليساريين.

وتقول الصحيفة، في حال وجه سؤالًا إلى ريفلين حول حقيقة ما يجري، فإنه سيرد ببساطة إنه أنهى حياته السياسية ولن يخطو أي خطوة بهذا الاتجاه، لكن التفكير بهذه الخطوة بالأساس موجود.

ووفقًا للمصادر، فإن ريفلين غير مستعد لأن يكلف نتنياهو مجددًا بتشكيل الحكومة المقبلة، حتى وإن كان هناك توصية به، مشيرةً إلى أن ريفلين لن يسمح بالتوصية به في ظل لوائح الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، وسيستقيل في حال وجد نفسه أمام هذا الخيار.

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