  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صورة .. ماكرون باللغة العربية: "بحبك يا لبنان"

الجمعة 07 أغسطس 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. ماكرون باللغة العربية: "بحبك يا لبنان"


وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تترك أبدا لبنان واللبنانيين، موضحا أن الهدف من زيارته هو مساندة الشعب اللبناني وتأكيد أخوة الشعب الفرنسي للبنان.

وكتب ماكرون، باللغة العربية عبر حسابه في تويتر: "بحبك يا لبنان".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى بيروت، أمس الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من 100 شخص في المدينة، وأوقع نحو 5 آلاف جريح.

وعقب وصوله إلى ​مطار بيروت​ عبر "​تويتر​" نشر ماكرون تغريدة جاء فيها: "​لبنان​ ليس وحيدا".

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.

وخلال جولته في ​الجميزة​ و​مار مخايل​ ولقائه مع الأهالي، أعرب ماكرون عن شعوره بـ"الحزن والألم".

وأشار إلى أن "فرنسا ستقدم ما يلزم من طعام ومسلتزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية".

وأكد أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وستكون تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية".

images

الأكثر قراءة اليوم

بعد تشييع جثمان شقيقه.. حسين الشيخ: ساقطع يدي لو مست النسيج الاجتماعي..!

حقيقة الصاروخ الذي شوهد لحظة انفجار " مرفأ بيروت "

ميشال حايك توقع انفجار مرفأ بيروت .. شاهدوا ماذا قال (فيديو)

هآرتس: أليس مشهد دمار بيروت اليوم هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟

بعد تهديد صّريح لوليّ العهد.. مخاوف أميركية: بن سلمان قد يبني قنبلة نووية بالتعاون مع الصين...

رغم نفي اسرائيل علاقتها بالحادثة.. صحفي إسرائيلي- أمريكي يتهم تل أبيب بالتورط في انفجار بيروت..!

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

الأخبار الرئيسية

غانتس يهدد غزة وهذا ما قاله ..

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة

000

المتحدث باسم وزارة المالية يوضح صحة الانباء المتداولة حول رواتب الموظفين

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 95

0

هآرتس: أليس مشهد دمار بيروت اليوم هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟