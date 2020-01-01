صورة .. ماكرون باللغة العربية: "بحبك يا لبنان"

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تترك أبدا لبنان واللبنانيين، موضحا أن الهدف من زيارته هو مساندة الشعب اللبناني وتأكيد أخوة الشعب الفرنسي للبنان.

وكتب ماكرون، باللغة العربية عبر حسابه في تويتر: "بحبك يا لبنان".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى بيروت، أمس الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من 100 شخص في المدينة، وأوقع نحو 5 آلاف جريح.

وعقب وصوله إلى ​مطار بيروت​ عبر "​تويتر​" نشر ماكرون تغريدة جاء فيها: "​لبنان​ ليس وحيدا".

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.

وخلال جولته في ​الجميزة​ و​مار مخايل​ ولقائه مع الأهالي، أعرب ماكرون عن شعوره بـ"الحزن والألم".

وأشار إلى أن "فرنسا ستقدم ما يلزم من طعام ومسلتزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية".

وأكد أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وستكون تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية".