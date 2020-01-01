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غانتس يهدد غزة وهذا ما قاله ..

الجمعة 07 أغسطس 2020 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهدد غزة وهذا ما قاله ..


القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس ،حركة حماس في  قطاع غزة ، في أعقاب قصف طيران الاحتلال موقعًا في غزة.

وقال غانتس في تصريحات مقتضبة :" لن نقبل أي انتهاك للسيادة والضرر لسكان الجنوب".

واضاف غانتس :" على غزة أن تفهم أنه لا يوجد حل سوى إعادة الجنود الأسرى الذي سيؤدي إلى النمو الاقتصادي في القطاع".

وختم بالقول :" أذكرهم أن من يختبر "إسرائيل" سيتضرر بشدة.

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال قال بان طائرات حربية إسرائيلية  اغارت على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة.
 
وزعم المتحدث بان الهجوم جاء ردا على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة خلال النهار.
 
 

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