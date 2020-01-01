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ترامب يأمر بحظر "تيك توك" و"وي تشات"

الجمعة 07 أغسطس 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يأمر بحظر "تيك توك" و"وي تشات"


وكالات

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بحظر أي تعامل مع شركتي "بايت دانس" التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" و"تنسنت" مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات" خلال 45 يوما.

وكان ترامب قد تعهد بمواجهة التطبيقات الصينية التي يعتبر أنها تشكل "تهديدا".

وقال ترامب في أمر تنفيذي، بحسب موقع "ذا هيل"، إن "تيك توك" يمكن استخدامه في حملات تضليل لصالح بكين، ويجب على واشنطن "اتخاذ إجراءات شديدة" ضد مالكي التطبيق "لحماية أمننا القومي".

وفي المرسوم الآخر، اتهم ترامب "وي تشات" بجمع "معلومات هائلة تلقائيا"، تهدد بالسماح للحكومة الصينية بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين، بحسبه.


وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق؛ إنه سيدعم بيع فرع "تيك توك" بالولايات المتحدة إلى شركة "مايكروسوفت"، إذا حصلت الحكومة الفيدرالية على "جزء كبير" من سعر البيع، وحذر من أنه سيحظر الخدمة بالبلاد منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.

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