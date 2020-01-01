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صور : الرئيس يقدم التعازي لحسين الشيخ بوفاة شقيقه

الجمعة 07 أغسطس 2020 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : الرئيس يقدم التعازي لحسين الشيخ بوفاة شقيقه


رام الله / سما /

قدم الرئيس محمود عباس، التعازي لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، بوفاة شقيقه خليل الشيخ.

وثمن الرئيس دور العائلة في الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الوطني، والموقف المسؤول الذي تحلت به والذي عبر عنه الوزير الشيخ، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بالمسؤولية العالية التي تحلى بها الوزير الشيخ وعائلته، قائلاً: "هذه البلد يحميها أمثالك، ونحن مجندون خلف سيادة الرئيس كي نحارب الفوضى، ويبقى القانون سيد الأحكام وسيد الموقف".

بدوره، شكر الوزير الشيخ الرئيس على هذه اللفتة، رغم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، قائلا: رغم مصابنا الجلل سنبقى ندافع عن سيادة القانون.

ورافق الرئيس رئيس الوزراء وعدد من أعضاء القيادة.

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