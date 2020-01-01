انهيار مبنى من 5 طوابق في مصر وبحث عن عالقين

القاهرة /وكالات/

انهار مبنى مكون من 5 طوابق، الخميس، في محافظة الغربية، شمالي مصر، وذكرت قوات الإنقاذ، أنها استخرجت شخصين من تحت الأنقاض، فيما تواصل جهودها للبحث عن 5 آخرين، بينهم 4 أطفال.

وذكر موقع صحيفة "اليوم السابع"، أن "قوات الإنقاذ البري نجحت في استخراج 2 من سكان المنزل المنهار في مدينة المحلة الكبرى، وتم نقلهما بسيارتي إسعاف لمستشفى المحلة العام".

وأضاف الموقع، أن قوات الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن "5 آخرين، بينهم 4 أطفال أسفل الأنقاض".

وأوضح أن "الشرطة فرضت كردونا (طوقًا) أمنيا حول المنزل المنهار، والمنازل المتصدعة (لم تحدد عددها)، بعد إخلاء السكان منها".

وذكر أن "عدد من المنازل المجاورة للمنزل المنهار تعرضت لأضرار؛ حيث انهارت شرفات المنزل المجاور له، وتصدع منزل آخر".

من جهته، قرر محافظ الغربية، طارق رحمي، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار عقار بشكل مفاجئ في منطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة الكبرى، حسب مواقع مصرية.

ونقل موقع "مصراوي"، عن شهود عيان، قولهم، إن السبب وراء انهيار المنزل، يرجع إلى وجود أعمال خاصة بالصرف الصحي بجوار المنزل.

وقال محمد الشريف، أحد أهالي منطقة الرجبي، إن "المنزل المنهار كان يجري فيه أعمال حفر، بسبب تغير خطوط الصرف الصحي، ولأن المنزل ليس مقام على أعمدة خرسانة مسلحة، تسبب ذلك في تصدعه وسقوطه بالكامل"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.