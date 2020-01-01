أهالي دير شرف يتقتلعون بؤرة استيطانية جديدة غرب نابلس

نابلس /سما/

تمكن أهالي قرية دير شرف غرب نابلس، وبمساندة من القرى المجاورة وفصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار، اليوم الخميس، من اقتلاع البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون مؤخراً في سهل دير شرف على مقربة من بئر المياه الارتوازي الذي يزود النصف الغربي من محافظة نابلس بمياه الشرب.

وكان مستوطنون قد نصبوا (كرفاناً) وخياماً في الموقع قبل أيام واستحضروا معهم بعض الأدوات الزراعية والمعيشية وكلاب الحراسة، ما يدل على أن اقامتهم كانت ستكون طويلة وقابلة للتمدد.

وتوجه العشرات من الأهالي ونشطاء المقاومة الشعبية اليوم إلى موقع البؤرة الاستيطانية، وتمكنوا من طرد المستوطنين، فيما حضر إلى الموقع قوة من جنود الاحتلال الذين حاولوا توفير الحماية للمستوطنين وطرد الأهالي من الموقع، إلا أن الأهالي صمدوا واحتجوا، ما أفضى إلى إزالة البؤرة الاستيطانية.

واعتبره شركاء المقاومة الشعبية إزالة البؤرة، انتصاراً جديداً يضاف إلى انتصارين آخرين تم تسجيلهما قبل عدة أسابيع، تمثل أحدهما باقتلاع البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح في بلدة بيتا، والثاني باقتلاع البؤرة الاستيطانية في جبل عيبال ضمن أراضي عصيرة الشمالية.

يشار إلى أن فصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان سبق وأن دعت إلى إقامة صلاة الجمعة غداً في سهل دير شرف، تعبيراً عن التمسك بالأرض ورفض كافة مشاريع الضم والاستيطان، إلا أنه تم الإعلان عن إلغاء هذه الفعالية عقب النجاح باقتلاع البؤرة الاستيطانية.