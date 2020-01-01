  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أهالي دير شرف يتقتلعون بؤرة استيطانية جديدة غرب نابلس

الخميس 06 أغسطس 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي دير شرف يتقتلعون بؤرة استيطانية جديدة غرب نابلس


نابلس /سما/

تمكن أهالي قرية دير شرف غرب نابلس، وبمساندة من القرى المجاورة وفصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار، اليوم الخميس، من اقتلاع البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون مؤخراً في سهل دير شرف على مقربة من بئر المياه الارتوازي الذي يزود النصف الغربي من محافظة نابلس بمياه الشرب.

وكان مستوطنون قد نصبوا (كرفاناً) وخياماً في الموقع قبل أيام واستحضروا معهم بعض الأدوات الزراعية والمعيشية وكلاب الحراسة، ما يدل على أن اقامتهم كانت ستكون طويلة وقابلة للتمدد.

وتوجه العشرات من الأهالي ونشطاء المقاومة الشعبية اليوم إلى موقع البؤرة الاستيطانية، وتمكنوا من طرد المستوطنين، فيما حضر إلى الموقع قوة من جنود الاحتلال الذين حاولوا توفير الحماية للمستوطنين وطرد الأهالي من الموقع، إلا أن الأهالي صمدوا واحتجوا، ما أفضى إلى إزالة البؤرة الاستيطانية.

واعتبره شركاء المقاومة الشعبية إزالة البؤرة، انتصاراً جديداً يضاف إلى انتصارين آخرين تم تسجيلهما قبل عدة أسابيع، تمثل أحدهما باقتلاع البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح في بلدة بيتا، والثاني باقتلاع البؤرة الاستيطانية في جبل عيبال ضمن أراضي عصيرة الشمالية.

يشار إلى أن فصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان سبق وأن دعت إلى إقامة صلاة الجمعة غداً في سهل دير شرف، تعبيراً عن التمسك بالأرض ورفض كافة مشاريع الضم والاستيطان، إلا أنه تم الإعلان عن إلغاء هذه الفعالية عقب النجاح باقتلاع البؤرة الاستيطانية.

#قرية دير شرف #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

جمعية أبناء البيرة توضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ

نجا بإعجوبة.. العثور على شاب قذفه انفجار بيروت في البحر وبقي فيه لـ30 ساعة

حقيقة الصاروخ الذي شوهد لحظة انفجار " مرفأ بيروت "

ميشال حايك توقع انفجار مرفأ بيروت .. شاهدوا ماذا قال (فيديو)

بعد تشييع جثمان شقيقه.. حسين الشيخ: ساقطع يدي لو مست النسيج الاجتماعي..!

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

الأخبار الرئيسية

000

المتحدث باسم وزارة المالية يوضح صحة الانباء المتداولة حول رواتب الموظفين

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 95

0

هآرتس: أليس مشهد دمار بيروت اليوم هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟

رغم نفي اسرائيل علاقتها بالحادثة.. صحفي إسرائيلي- أمريكي يتهم تل أبيب بالتورط في انفجار بيروت..!

7

بعد تهديد صّريح لوليّ العهد.. مخاوف أميركية: بن سلمان قد يبني قنبلة نووية بالتعاون مع الصين...