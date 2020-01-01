  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة لصحافيين بغزة تضامناً مع زملائهم في لبنان

الخميس 06 أغسطس 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة لصحافيين بغزة تضامناً مع زملائهم في لبنان


غزة /سما/

شارك العشرات من الصحافيين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في وقفة تضامنية نظمتها لجنة دعم الصحافيين في غزة دعمًا للمؤسسات الصحافية التي تعرضت للدمار في انفجار مرفأ بيروت.

وشاركت العديد من المؤسسات النقابية والأُطر الصحافية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والعلماء في الوقفة التي نُظمت وسط مدينة غزة.

وقال رئيس لجنة دعم الصحافيين صالح المصري، خلال كلمة له، إن هذه الوقفة التضامنية التي تخللها إضاءة الشموع هي أقل الواجب تجاه الشعب اللبناني والمؤسسات الإعلامية اللبنانية التي تعرضت لمصاب كبير جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأشار الصحافي المصري إلى أن عشرات المؤسسات اللبنانية والعربية وحتى الفلسطينية التي تعمل في لبنان تعرضت لدمار واسع، وأُصيب العديد من الزملاء الصحفيين اللبنانيين والعرب والفلسطينيين.

واعتبر أن حملة التضامن العربية والإسلامية، خاصة الفلسطينية، مع الشعب اللبناني ومع المؤسسات الإعلامية اللبنانية، تؤكد أصالة الشعب الفلسطيني الذي كان دومًا يقف إلى جانب الشعوب العربية في كل المحطات الصعبة.

#صحفيين #غزة #فلسطين #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

جمعية أبناء البيرة توضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ

نجا بإعجوبة.. العثور على شاب قذفه انفجار بيروت في البحر وبقي فيه لـ30 ساعة

حقيقة الصاروخ الذي شوهد لحظة انفجار " مرفأ بيروت "

ميشال حايك توقع انفجار مرفأ بيروت .. شاهدوا ماذا قال (فيديو)

بعد تشييع جثمان شقيقه.. حسين الشيخ: ساقطع يدي لو مست النسيج الاجتماعي..!

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

الأخبار الرئيسية

000

المتحدث باسم وزارة المالية يوضح صحة الانباء المتداولة حول رواتب الموظفين

0

هآرتس: أليس مشهد دمار بيروت اليوم هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟

رغم نفي اسرائيل علاقتها بالحادثة.. صحفي إسرائيلي- أمريكي يتهم تل أبيب بالتورط في انفجار بيروت..!

7

بعد تهديد صّريح لوليّ العهد.. مخاوف أميركية: بن سلمان قد يبني قنبلة نووية بالتعاون مع الصين...

الصحة: وفاة مواطنة من حلحول متأثرة بإصابتها بـ"كورونا" ترفع الحصيلة إلى 94