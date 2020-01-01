وقفة لصحافيين بغزة تضامناً مع زملائهم في لبنان

غزة /سما/

شارك العشرات من الصحافيين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في وقفة تضامنية نظمتها لجنة دعم الصحافيين في غزة دعمًا للمؤسسات الصحافية التي تعرضت للدمار في انفجار مرفأ بيروت.

وشاركت العديد من المؤسسات النقابية والأُطر الصحافية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والعلماء في الوقفة التي نُظمت وسط مدينة غزة.

وقال رئيس لجنة دعم الصحافيين صالح المصري، خلال كلمة له، إن هذه الوقفة التضامنية التي تخللها إضاءة الشموع هي أقل الواجب تجاه الشعب اللبناني والمؤسسات الإعلامية اللبنانية التي تعرضت لمصاب كبير جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأشار الصحافي المصري إلى أن عشرات المؤسسات اللبنانية والعربية وحتى الفلسطينية التي تعمل في لبنان تعرضت لدمار واسع، وأُصيب العديد من الزملاء الصحفيين اللبنانيين والعرب والفلسطينيين.

واعتبر أن حملة التضامن العربية والإسلامية، خاصة الفلسطينية، مع الشعب اللبناني ومع المؤسسات الإعلامية اللبنانية، تؤكد أصالة الشعب الفلسطيني الذي كان دومًا يقف إلى جانب الشعوب العربية في كل المحطات الصعبة.